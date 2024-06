Walibi Belgium

Walibi Belgium gebruikt trein van oude achtbaan Walibi Holland

Een oude achtbaantrein uit Walibi Holland heeft een tweede leven gekregen in Walibi Belgium. Het pretpark in Biddinghuizen nam eind 2018 afscheid van de houten rollercoaster Robin Hood. Meerdere karretjes werden geveild aan fans. Toch zijn niet alle wagons verloren gegaan.

Zusterpark Walibi Belgium blijkt een trein met vier wagons overgenomen te hebben om te gebruiken op houten achtbaan Loup-Garou. Robin Hood en Loup-Garou werden allebei gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. Toch kon de trein niet direct ingezet worden in België.

De Franse firma E&S Rides heeft de karretjes op verzoek gemodificeerd. "Het was noodzakelijk om het chassis van de Robin Hood-trein aan te passen aan de beveiligingssystemen van Loup-Garou", meldt het bedrijf.



's Winters

De attractie beschikte al over twee treinen. Dankzij de komst van een derde exemplaar kunnen er voortdurend twee treinen tegelijk operationeel zijn. "Zodat één trein kan worden opgeknapt in de onderhoudswerkplaats." Walibi Belgium is sinds afgelopen jaar ook 's winters geopend.