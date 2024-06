Efteling

Efteling voegt nostalgisch rijm toe aan vernieuwde snoepwinkel

De opknapbeurt van snoepwinkel De Soete Inval in de Efteling was nog niet helemaal af. Afgelopen week heeft men een bord toegevoegd met een nostalgisch rijmpje erop. Daarin wordt een verhaal verteld over het nieuwe logo van het winkeltje, bestaand uit een man die in een bijenkorf is gekropen.

De tekst gaat als volgt: "Zoekend naar zoet, zo gedreven was hij. Nam hij een duik, in de korf van de bij. Toen zat hij klem, met beide benen buiten. Het bijenvolk boos, naar zoet kon hij fluiten. Nu moest hij zijn lust met bijensteken bekopen. Was hij maar 'De Soete Inval' binnengelopen."

De bijenkorf, gebaseerd op een oude tekening van Anton Pieck, werd de afgelopen jaren gebruikt als het logo van horecapunt 't Korfje. Bij de recente verbouwing van De Soete Inval is besloten om de korf voortaan te gebruiken bij het snoepwinkeltje. Om die reden kreeg 't Korfje een andere naam.