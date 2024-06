Leveranciers

Gigantische pretparkbeurs dit jaar in Amsterdam: 'Grootste expo ooit'

De grootste en belangrijkste pretparkbeurs van Europa komt dit jaar naar Nederland. In de laatste week van september staat conferentiecentrum RAI Amsterdam in het teken van achtbanen, waterbanen, darkrides en andere attracties. De organisator - de internationale branchevereniging IAAPA - heeft al enkele details bekendgemaakt.

De jaarlijkse IAAPA Expo Europe is traditiegetrouw een moment dat fabrikanten en dagattracties elkaar ontmoeten. Ook liefhebbers zijn welkom, om te ontdekken hoe de sector in elkaar zit en om kennis te maken met potentiële werkgevers. Dit jaar duurt het evenement van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september.

De beursvloer van 18.500 vierkante meter gaat open op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 september. Vanaf vandaag is het mogelijk om tickets te bestellen. Wie geen lid is van IAAPA, betaalt 175 euro. Studenten mogen voor 60 euro naar binnen. IAAPA-leden kunnen voor 105 euro een toegangsbewijs aanschaffen. Verder zijn er vip-kaarten van 205 euro.



Efteling

Men verwacht meer dan 650 exposanten uit de hele wereld. IAAPA belooft dat grote namen als de Efteling, Toverland en Tomorrowland aanwezig zullen zijn. Leveranciers presenteren hun laatste innovaties. De openingsceremonie wordt "een feestelijke aftrap die de Nederlandse cultuur viert en niet zou misstaan in een pretpark of op een festival".



Op het programma staan educatieve sessies en seminars over uitdagingen en ontwikkelen in de branche. Belangrijke onderwerpen zijn duurzaamheid, crisisplanning, trends en menselijk kapitaal. Bij de paneldiscussie CEO Talk zijn onder meer Plopsa-directeur Carl Lenaerts, Vekoma-directrice Anne-Mart Agerbeek en directeur Scott O'Neil van Merlin Entertainments aanwezig.



Wachtlijst

IAAPA verwacht veel van het evenement. "Het wordt de grootste expo ooit wat betreft vierkante meters", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We moeten zelfs een tijdelijke hal realiseren buiten de RAI om genoeg mogelijkheden te bieden aan exposanten. Er is al een wachtlijst: we kunnen waarschijnlijk niet alle geïnteresseerde bedrijven een plek geven."



Het complete programma wordt de komende weken bekendgemaakt. IAAPA Expo Europe vond voor het laatst in Amsterdam plaats in 2018. Toen heette de beurs nog Euro Attractions Show. De afgelopen jaren streek het evenement neer in Barcelona, Londen en Wenen.