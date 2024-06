Plopsa Resort Belgian Coast

Top-dj Dimitri Vegas verrast bezoekers Plopsaland bij 150.000e rit Ride To Happiness

Plopsaland De Panne heeft vanmiddag een wereldberoemde dj over de vloer gehad. Dimitri Vegas was in het Vlaamse attractiepark om de 150.000e rit in de achtbaan The Ride To Happiness by Tomorrowland te vieren. Dat gebeurde samen met veertien bezoekers.

Vegas - in het dagelijks leven Dimitri Thivaios - hoort bij dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike, bekend van hits als Momentum, Mammoth, Project T, Tremor, Complicated, Instagram en Mexico. Hij noemt The Ride To Happiness "één van de meest spectaculaire attracties die ik ken".

"Bovendien blijf ik iedere keer onder de indruk van de aankleding van deze attractie. Er is aan ieder klein detail gedacht. Je beleeft een échte Tomorrowland-ervaring." Volgens Plopsa hebben tot nu toe al ruim twee miljoen mensen de spinning coaster geprobeerd. De achtbaan, geopend in 2021, staat in het teken van het beroemde Belgische muziekfestival.