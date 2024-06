Plopsa Indoor Coevorden

Nederlands Plopsa-park breekt met Belgische gewoonte: 'We serveren nu broodjes'

Bezoekers kunnen eindelijk belegde broodjes bestellen in het Nederlandse pretpark Plopsa Indoor Coevorden. In het verleden stonden in het restaurant nagenoeg alleen warme lunchmaaltijden op het menu, terwijl veel Nederlanders 's middags liever een koud broodje hebben. De vorige Plopsa-directie wilde daar niet aan beginnen.

Horecadirecteur Koen Keijsers, zelf afkomstig uit Nederland, heeft zijn collega's ervan kunnen overtuigen om toch belegde broodjes op te nemen in het horeca-aanbod. "In Coevorden heb ik heel lang moeten vechten tegen de directie omdat Nederlanders niet altijd gewend zijn om bij de lunch een warme maaltijd te eten", onthult hij in de Looopings Podcast.

"Dat was wel de visie van de toenmalige directie. Dus eigenlijk was er in Coevorden geen broodje te bekennen." Toch heeft niet iedereen 's middags zin in gehaktballen, schnitzels, saté en pannenkoeken. "Wij Nederlanders zijn broodeters", realiseert Keijsers zich.



Oplossing

In de Belgische parken werkt Plopsa samen met broodjesketen Panos. Dat concept naar Coevorden kopiëren, was voor Keijsers geen optie. "Dan zeggen wij Nederlanders: wij kennen de Panos niet." Inmiddels is er een oplossing gevonden. "We hebben in Coevorden onze Mega Mindy-mobiel omgebouwd tot broodjesbar."



Voor de liefhebber zijn er ook nog steeds warme maaltijden te krijgen. "We zien dat beide locaties nu open zijn en dat het gretig aftrek neemt." Ook op attractiegebied wordt Plopsa Indoor Coevorden momenteel onder de loep genomen. De Plopsa Group bekijkt voor welke doelgroepen er eventueel nieuwe attracties nodig zijn, vertelde algemeen directeur Carl Lenaerts laatst in gesprek met Looopings.