Disneyland Paris

Actie in Disneyland Paris: abonnees mogen vrienden meenemen voor 47 euro

Abonnementhouders van Disneyland Paris mogen komende zomer vrienden en kennissen meenemen voor 47 euro per dag. Een regulier entreebewijs voor beide Disney-parken kost momenteel 130 euro. Wie met een abonnee meegaat, kan dus bijna 65 procent besparen.

De zogeheten Friends Tickets zijn sinds deze week online verkrijgbaar voor een bezoek tussen woensdag 12 juni en maandag 30 september. Het tarief verschilt per dag: in de kalender varieert de prijs tussen 47 en 69 euro. De speciale entreebewijzen zijn geldig voor beide Disney-parken: het Disneyland Park én het Walt Disney Studios Park.

In het verleden waren voordelige toegangskaarten voor vrienden een vast voordeeltje voor abonnementhouders. Tegenwoordig is alleen sprake van tijdelijke acties, met wisselende voorwaarden. Zo werden begin dit jaar nog actietickets verkocht van 41 tot 59 euro, voor een bezoek tussen begin januari en begin maart.



Reserveren

Abonnees moeten gewenste bezoekdagen anno 2024 nog steeds vooraf reserveren via de officiële website of app van Disneyland. Populaire dagen kunnen uitverkocht raken. Men werkt tegenwoordig met drie verschillende jaarkaarten: Bronze (289 euro), Silver (499 euro) en Gold (699 euro).