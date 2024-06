Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park brengt eerbetoon aan zichzelf: 'We hebben de beste rollercoaster ter wereld gebouwd'

Europa-Park heeft geen gebrek aan zelfvertrouwen. Het Duitse attractiepark brengt een nummer uit waarin de nieuwe achtbaan Voltron Nevera wordt bejubeld. Het lied Electrified, dat deze week verscheen op Spotify en andere streamingdiensten, gaat over hoe goed Voltron wel niet ontworpen is.

Het Engelstalige nummer werd met behulp van artificial intelligence ontwikkeld voor de making-of-serie van Voltron. Kennelijk viel het eindresultaat in de smaak, want Europa-Park heeft de muziek uiteindelijk daadwerkelijk laten opnemen door professionele artiesten. Die versie staat nu online.

De zin "We built the best rollercoaster in the world" komt steeds terug. "We built a rollercoaster, the greatest one ever seen", klinkt het verder. "We designed it with precision, every loop and every bend. As the wheels spin along the track, excitement never ends." Even later is te horen: "We built a masterpiece, a rollercoaster that can fly."



Europa United

Het nummer Electrified - The Best Rollercoaster werd uitgebracht onder de artiestennaam Europa United, de huisband van Europa-Park. Naast Spotify is de track te beluisteren op onder meer Deezer, Apple Music en YouTube Music.