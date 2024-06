Legendia

Nederlanders bezoeken pretpark vol kapotte en gesloten attracties: 'Ga hier alsjeblieft niet heen'

Half afgebroken attracties, technische storingen en onveilige situaties. Dat zijn de ingrediënten van een dagje uit in het Poolse pretpark Legendia, blijkt uit een video van Nederlander Romy Braun. Ze bracht recentelijk een bezoek aan het attractiepark, samen met enkele vrienden. Het gezelschap trof er een heleboel verbijsterende taferelen aan.

Braun maakt samen met Meindert Peters een Nederlandstalige podcast over achtbanen: Van 0 Tot 8Baan. Hoewel de ervaringsdeskundigen wel wat gewend zijn, zorgde het park in Polen toch voor wat bizarre verrassingen. Op YouTube en TikTok verscheen een compilatie van het bezoek. "Ga hier alsjeblieft niet heen", luidt de waarschuwing.

"Wat ligt dit park er ernstig bij", valt te lezen in de beschrijving. Legendia wordt gekenmerkt door kapotte onderdelen. Hekken dreigen om te vallen. Bij een speeltoestel zit een balk los. Wat ooit een springkussen was, is nu slechts een hoopje zeil. Attracties vallen om de haverklap stil.



Technicus

Door het ontbreken van een afscheiding kan iedereen zo tegen een draaiende thrillride aan lopen. Bij een darkride zijn meerdere schermen defect. Bovendien is een operator in geen velden of wegen te bekennen. Het filmpje eindigt met een technicus die bovenop een achtbaan is gaan zitten.



Wat Braun betreft verdient Legendia in ieder geval geen plek op de bucketlist van pretparkfans. Ze is niet de eerste liefhebber die waarschuwt voor de bestemming. Vlogger Niels Kooyman en podcaster Dennis Janssen kwamen eerder ook al met verontrustende verhalen uit het park. Ramptoeristen die toch een kijkje willen nemen, betalen 159 Poolse zloty voor een dagticket. Dat is ongeveer 37 euro.