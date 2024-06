Gardaland Resort

Video: attractiepark Gardaland opent vrijevaltoren Wolf Legend

In het Italiaanse pretpark Gardaland is afgelopen weekend een 25 meter hoge drop tower geopend. Wie in Wolf Legend plaatsneemt, wordt al draaiend omhoog gelift. Daarna volgt een vrije val. De toren verrees in de opengesperde bek van een 16 meter hoge wolf, gelegen naast achtbaan Shaman.

Tijdens de val wordt gebruikgemaakt van licht- en rookeffecten. Ook klinkt er muziek. Wolf Legend is afkomstig van fabrikant SBF Rides uit Italië. Volgens het achtergrondverhaal is het enorme dier versteend door toedoen van een vloek, met zijn kaken wijd open.

De vrije val zou een ritueel zijn, in de hoop de vloek te verbreken. In eerdere marketinguitingen werd nog gemeld dat de attractie gebaseerd zou worden op indianen. Fans zullen de ingang van de attractie - een gigantische boomstronk - herkennen: daarvoor werd de entree van de verdwenen achtbaan Sequoia Magic Loop hergebruikt.



Vertrouwen

Volgens directrice Sabrina de Carvalho, eerder werkzaam voor Heide Park in Duitsland, bleek uit enquêtes dat het publiek behoefte had aan dit attractietype. "Om die reden hebben we er vertrouwen in dat de toevoeging de goedkeuring zal krijgen van onze gasten."



In totaal investeerde Gardaland dit seizoen 14 miljoen euro. Dat geld ging bijvoorbeeld ook naar onderhoudsprojecten en entertainment. Zo draait in het Gardaland Theatre de nieuwe illusieshow Impossible. Tussen zaterdag 15 juni en zondag 8 september is het park dagelijks geopend tot 23.00 uur.