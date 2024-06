Disneyland Paris

Gratis plattegronden zijn terug bij ingang Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft een opvallende beslissing teruggedraaid. Enkele jaren geleden stopte men met het uitdelen van parkplattegronden bij de ingang van de Disney-parken. Bezoekers die op zoek waren naar informatie en routes, werden doorverwezen naar de officiële Disneyland-app.

Later keerden de plattegronden terug, maar alleen op aanvraag. Wie per se een papieren kaart wilde bemachtigen, moest zich melden bij de gastenservice. Vandaag kwam daar verandering in. Bij binnenkomst in het Disneyland Park kan iedereen weer een plattegrond pakken.

Onder treinstation Main Street Station zijn daarvoor speciale bakken opgehangen. Disneyland zorgde voor stapels folders in het Frans en in het Engels. Ook liggen er flyers met informatie over rookzones. Er wordt nog wel reclame gemaakt voor de applicatie. "Download de gratis app voor Disneyland Paris", valt te lezen boven de bakken. "Bekijk wachttijden live!"