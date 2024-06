Efteling

Efteling vraagt bezoekers wat ze vinden van wachtrij Droomvlucht

Hoe was het om te wachten voor Droomvlucht? Die vraag stelt de Efteling aan bezoekers in de wachtrij bij de populaire attractie. Bij het einde van de rij is daarvoor onlangs een speciale feedbackterminal neergezet.

"Hoe heb jij het wachten bij Droomvlucht ervaren?", valt te lezen op een tweetalig bordje. Bezoekers kunnen daaronder op vier verschillende knoppen drukken: zeer tevreden, een beetje tevreden, een beetje ontevreden en zeer ontevreden.

Het apparaat werd geleverd door het Finse bedrijf HappyOrNot. Een woordvoerder kan weinig kwijt over het doel van de peiling. "We doen onderzoek naar wachten in de Efteling", laat hij weten.



Virtueel wachten

Het park maakte onlangs bekend dat het de bedoeling is om bezoekers in 2030 maximaal twintig minuten te laten wachten. Daarvoor wordt regelmatig geëxperimenteerd met virtueel wachten. Het lijkt erop dat de Efteling nu wil analyseren hoe het publiek de reguliere Droomvlucht-rij ervaart, nog vóór de introductie van een virtueel wachtsysteem.