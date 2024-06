Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park laat 'hypermoderne animatronic' verhaal van nieuwe achtbaan vertellen

Europa-Park heeft drie nieuwe animatronics toegevoegd aan themagebied Kroatië. Eén daarvan werd ontwikkeld in samenwerking met Weta Workshop, een Nieuw-Zeelands bedrijf gespecialiseerd in visuele effecten voor bijvoorbeeld de Lord of the Rings-films. Volgens het Zuid-Duitse attractiepark is de bewegende pop zeer realistisch.

"Nikola Tesla komt bedrieglijk echt tot leven in het themagebied als hypermoderne animatronic", zei Europa-Park er eerder over. "MACK One en de Oscar-winnende kunst- en entertainmentspecialisten van Weta Workshop creëren de animatronic van de toekomst." Men beloofde een "levensechte figuur van Nikola Tesla".

Tesla was een uitvinder en elektrotechnicus, afkomstig uit het gebied dat we nu kennen als Kroatië. Hij speelt de hoofdrol in het verhaal achter de nieuwe achtbaan Voltron Nevera. Het was zijn doel om mensen heen en weer te kunnen transporteren als bliksemschichten. Dat is wat passagiers van de rollercoaster beleven.



Veertig bewegingen

De animatronic-Tesla telt volgens Europa-Park meer dan veertig individuele bewegingen, waarvan 28 alleen in het gezicht. Hij krijgt gezelschap van zijn vriend en assistent Erik en Jelica Munja, vertegenwoordigster van de fictieve Adventure Club of Europe.



Het schouwspel, te vinden in de buurt van ijssalon Sunce i Lavanda, wordt een "fascinerende levensechte animatronicshow" genoemd. De volledige titel luidt Nikola Tesla's Teorija Elektra.



Grootspraak

De grootspraak van Europa-Park, met termen als "hypermodern", "levensecht" en "animatronic van de toekomst", is op zijn minst opvallend te noemen. Erg menselijk beweegt de pop namelijk niet. Partijen als Disney en Garner Holt Productions leveren regelmatig animatronics af die vele malen realistischer zijn.