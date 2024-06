Phantasialand

Phantasialand verbiedt geruite overhemden bij dinnershow

Bezoekers van Phantasialand moeten goed opletten als ze naar een dinnershow in het attractiepark gaan. Bij de voorstelling Fantissima geldt een wel heel specifieke dresscode, blijkt uit een lijst met eisen op de website van het Duitse pretpark. Zo zijn geruite overhemden uit den boze.

"Wie wil genieten van een bijzondere ervaring in de unieke setting van Fantissima, dient daarvoor een passende outfit te dragen", legt Phantasialand uit. "De toegang tot Fantissima wordt dan ook enkel verleend wanneer u gekleed bent in een passende, klassevolle nette outfit. Maak u op!"

Zo geldt een verbod op korte broeken, T-shirts, slippers, joggingbroeken, gescheurde jeans en onverzorgde kleding. Heren moeten verder schoenen met open tenen thuislaten. Phantasialand gaat nog een stap verder door geruite overhemden in de ban te doen.



Modememo gemist

De opvallende regel werd opgemerkt door Erwin Taets van de bekende podcast Ochtend in Pretparkland. "Ik zal wel één of andere modememo gemist hebben", schrijft hij op X en Threads. "Vanwaar de haat voor geruite overhemden van Phantasialand? Is dat een of andere fashion-faux pas?"



Wat wil Phantasialand wel zien? "Een elegante outfit", staat op phantasialand.de. Overhemen zónder ruitjes mogen wel. Dames krijgen het verzoek om een "nette jurk of stijlvolle blazer" te dragen. "Heren bijvoorbeeld in een colbert en een nette broek."



179 euro

Fantissima vindt plaats in het gebouw van de overdekte achtbaan Crazy Bats. Een bezoek kost 59 tot 179 euro per persoon, afhankelijk van de zitplaatsen in de zaal. De show draait dit seizoen nog tot eind juni.