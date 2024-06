Disneyland Paris

Plussizemodel verontwaardigd dat bezoekers Disneyland Paris naar haar billen staren: 'Ze lachten me uit'

Een plussizemodel klaagt dat haar bezoek aan Disneyland Paris verpest is door starende bezoekers. Gracie Bon, naar eigen zeggen afkomstig uit Panama, maakt furore op internet dankzij haar gigantische bilpartij. In een video zegt ze verontwaardigd te zijn dat voortdurend werd aangekeken in de Disney-parken.

"Ik wilde gewoon plezier hebben met mijn familieleden, maar de dag werd geruïneerd door mensen die me belachelijk maakten vanwege de vorm van mijn lichaam", zegt ze in het filmpje. "Het ergste is dat ze hun kinderen leren om hetzelfde te doen. Ze bleven maar foto's maken, ze keken me voortdurend vuil aan en ze lachten me uit."

Bon, die eruitziet als een wandelende Brazilian Butt Lift, snapt niet dat haar voorkomen reacties oproept. "Je denkt misschien dat ik overdrijf en dat het mijn eigen schuld is, maar dit is letterlijk hoe God me heeft gemaakt. Ik moet dat volledig omarmen." Het model geeft aan dat ze zelf nooit andere personen zou beoordelen op hun uiterlijk. Ook benadrukt ze dat ze niks fout deed. "Ik deed niks, ik was er gewoon."



OnlyFans

Bon heeft 3,3 miljoen TikTok-volgers en 6,4 miljoen Instagram-volgers. De beelden uit Disneyland Paris zijn via TikTok zo'n 400.000 keer bekeken. Op Instagram leverde de video al bijna drie miljoen views op. Alle aandacht betekent automatisch ook reclame voor de betaalde OnlyFans-pagina van de vrouw, waarin ze seksuele handelingen uitvoert en poseert in provocerende outfits.



In de commentaren op de video wordt Bon overladen met kritiek. Kijkers vinden dat het model niet moet beweren dat haar lichaam door God geschapen is, terwijl ze ogenschijnlijk een hoop chirurgie heeft ondergaan om er zo uit te kunnen zien. "Ik wist niet dat je chirurg God heette", is een exemplarische reactie. "Ik snap niet dat je klaagt, aangezien het je doel is om geld te verdienen met je lichaam", schrijft een ander.



Risico's

Een Brazilian Butt Lift (BBL) is een cosmetische ingreep waarbij vet uit andere delen van het lichaam wordt verwijderd - via liposuctie - en in de billen wordt geïnjecteerd om ze te vergroten. Hoewel de procedure populair is, zijn er aanzienlijke gevaren en risico's aan verbonden.