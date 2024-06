Disneyland Paris

Disneyland Paris in het teken van Donald Duck voor 90e verjaardag

De 90e verjaardag van Donald Duck is vandaag uitgebreid gevierd in Disneyland Paris. Bezoekers van de Disney-parken konden nauwelijks om de jubilerende eend heen. Men had niet alleen gezorgd voor meet-and-greets op verschillende plekken, maar ook voor een speciale dansshow.

In het overdekte theater Videopolis, gelegen in parkdeel Discoveryland, stond vijf keer de muzikale voorstelling Donald's Surprise Birthday Party op het programma. Naast Donald stonden ook Disney-iconen Goofy, Max, Mickey, Minnie en Clarice op het podium. Ze verrasten de eend met een discofeestje.

The Ice Cream Company in Main Street U.S.A. serveerde Donald-ijsjes. Verder konden bezoekers bij meerdere horecagelegenheden terecht voor Donald Duck-koffie. Ter gelegenheid van de verjaardag verschenen eerder deze week al diverse bijpassende souvenirs, waaronder een tas die verkleurt in de zon.