Beekse Bergen

Bijzondere beelden: tijger in Beekse Bergen speelt met bungeekoord

Safaripark Beekse Bergen heeft een tijger verrast met een onbekend object in zijn verblijf: een bungeekoord. Door een stuk vlees te bevestigen aan het koord, kreeg tijgerman Yarko onlangs een extra uitdaging voorgeschoteld. Dat prikkelde niet alleen de nieuwsgierigheid van het dier; het leverde ook bijzondere beelden op.

"Ooit een tijger aan een bungeekoord zien hangen?", laat Beekse Bergen weten. Het vergt meer uithoudingsvermogen van de tijger om het vlees te kunnen bemachtigen, legt het Brabantse dierenpark uit. "Ook wordt het natuurlijk jaaggedrag van het dier gestimuleerd. Het eten blijft namelijk continu in beweging door het samentrekken en ontspannen van het bungeekoord."

Bovendien worden op deze manier de kaakspieren én de spieren in het lichaam getraind. Beekse Bergen spreekt over "een gezonde oefening voor de tijger". Overigens verhuist Yarko samen met tijgervrouwtje Angara binnenkort naar een zusterpark: Dierenrijk in Mierlo. Beekse Bergen zal op een later moment nieuwe amoertijger ontvangen vanuit het Europese fokprogramma.