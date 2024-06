Duinrell

Duinrell-bezoekers kunnen QR-code scannen in plaats van muntje werpen

Bezoekers van Duinrell kunnen voortaan met behulp van een QR-code een donatie doen aan het goede doel. De muntjes die in een wensvijver worden gegooid, gaan naar Stichting Opkikker. Tegenwoordig hebben steeds minder mensen contant geld bij zich. Daarom werd besloten te gaan werken met een QR-code.

De code is bevestigd aan de rand van een vijvertje in parkdeel Rick's Avonturen Burcht, naast Rick's Gallery. Voorbijgangers kunnen de QR-code scannen met hun mobiele telefoon om direct een bedrag over te maken. Een nieuw informatiebord geeft uitleg over de samenwerking tussen Duinrell en Stichting Opkikker.

Bij de onthulling waren Opkikker-directeur Ruud Sliphorst en Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt aanwezig. "De donatievijver biedt een moderne benadering, in plaats van het traditionele werpen van muntjes", laat een Duinrell-woordvoerster weten.



Ontspanning

"Elke donatie, hoe groot of klein ook, kan een groot verschil maken." De stichting, die net als het Wassenaarse attractiepark een kikker als mascotte heeft, zorgt voor ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Wie nog wel muntjes op zak heeft, mag die ook gewoon achterlaten.