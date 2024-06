Flambards

Engels pretpark stelt bezoekers teleur: meerdere grote attracties worden afgebroken

Een aankondiging van een attractiepark in het zuidwesten van Engeland zorgt voor verbazing en woede bij het publiek. Pretpark Flambards, gelegen in de plaats Helston, heeft besloten om per direct afscheid te nemen van meerdere grote attracties. Bijna alle thrillrides worden afgebroken.

Het gaat in ieder geval om achtbaan Hornet, loopingcarrousel Thunderbolt, zweefmolen Sky Swinger en frisbee Sky-Force. De sluitingen zouden samenhangen met een tekort aan reserveonderdelen. Het zou te kostbaar zijn om de attracties te onderhouden. Op de website van Flambards valt verder te lezen dat waterbaan Log Flume buiten gebruik is.

"Na jaren van trouwe dienst verdwijnen een aantal van onze thrillrides", staat in de verklaring van het park. "Sommige daarvan zullen het terrein snel verlaten." Volgens het management is de beslissing "niet lichtvaardig genomen". "We snappen dat dit voor veel bezoekers de afgelopen jaren hun favorieten waren."



Entreeprijs

Vrijevaltoren Skyraker en snelheidsmolen Thunderdome blijven staan. Vanwege de aanpassingen aan het attractieaanbod daalt de entreeprijs naar 14,95 pond (ongeveer 17,60 euro) voor personen met een lengte van 95 centimeter of hoger. Wie kleiner is, mag nog steeds gratis naar binnen.



Daarnaast zal het park de poorten tijdelijk sluiten tussen maandag 10 juni en maandag 1 juli. "We bereiden ons voor op het zomerseizoen en updaten het park." Op social media laten mensen massaal weten dat een bezoek op deze manier niet langer de moeite waard zal zijn. Veel Facebook- en Instagram-gebruikers zeggen te vrezen voor een faillissement.