Disneyland Paris

Negentig jaar Donald Duck: speciale rugzak die verkleurt in de zon

Disneyland Paris brengt een eerbetoon aan Donald Duck met een speciale rugzak. Ter gelegenheid van de verjaardag van de beroemde Disney-eend werd een tas uitgebracht van het merk Loungefly, vormgegeven als het boze hoofd van Donald. Bijzonder is dat de tas kan verkleuren.

Wanneer de rugzak in de zon gehouden wordt, kleurt het witte vlak rood. Op die manier lijkt het alsof de woedende eend rood aanloopt. De Loungefly-tas is vanaf vandaag verkrijgbaar op verschillende plekken in het Disney-resort, zolang de voorraad strekt. Eén tas kost 90 euro.

Donald Duck maakte op 9 juni 1934 zijn filmdebuut. Dat is aanstaande zondag precies negentig jaar geleden. Ter gelegenheid van het jubileum zorgt Disneyland Paris voor bijpassende snacks, souvenirs en een speciale show in Videopolis, de theaterzaal in Discoveryland.