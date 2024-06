Parc Astérix Paris

Video: hoe veilig is de wissel in de lanceerachtbaan van Parc Astérix?

Parc Astérix opende afgelopen jaar een lanceerachtbaan met een opzienbarend element: tijdens een rit in Toutatis wordt een deel van de rail verplaatst. Maar hoe veilig is deze zogeheten fast switch van fabrikant Intamin? Het team van YouTube-kanaal Theme Park Science kreeg de kans om achter de schermen te kijken bij de bijzondere wissel.

Voor een videoreportage spraken de makers onder meer met projectmanager Matthieu Galus en onderhoudstechnicus Tony Gonthier van Parc Astérix. Zij leggen uit hoe Toutatis tot stand is gekomen en hoe de attractie dagelijks wordt opgestart. Ook Nederlander Robert Dank van leverancier Intamin Amusement Rides komt aan het woord in de minidocumentaire.

Hij laat aan de hand van exclusieve beelden zien wat er met een achtbaantrein gebeurt als de wissel niet goed functioneert. Verder geeft ingenieur Jurnan Schilder van de Universiteit Twente duiding over de toegepaste veiligheidssystemen en de bijbehorende risico's. Wat kan er allemaal fout gaan?



Drie inversies

Toutatis is een 51 meter hoge multi-launch coaster met drie inversies, 23 momenten van gewichtsloosheid en een topsnelheid van 110 kilometer per uur. De baan is 1075 meter lang, maar dankzij een achterwaarts gedeelte wordt in totaal 1361 meter afgelegd tijdens de anderhalve minuut durende rit.