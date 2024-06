Disneyland Paris

Nederlander verbijsterd in Disneyland Paris: medewerker promoot Vladimir Poetin

Een Nederlandse vrouw heeft een bizarre ervaring gehad in Disneyland Paris. Bij het afrekenen in een winkel begon een medewerker plotseling zijn politieke mening te verkondigen. Het personeelslid promootte een anti-Europees gedachtengoed en prees de Russische president Vladimir Poetin de hemel in. Disney heeft excuses aangeboden voor het voorval.

Ene Stan beschrijft op X wat zijn vriendin overkwam. "Heb dit nooit meegemaakt", zegt hij. "Weg magie in Disneyland Paris. Zit je in je Disney-bubbel, krijg je van een medewerker in een souvenirwinkel een heel betoog om pro-Poetin te stemmen. De westerse wereld was een leugen volgens hem. En maar aandringen om te weten wat je gaat stemmen. Ridicuul."

Het incident vond vorige week plaats bij Star Traders, de souvenirwinkel bij de uitgang van Star Wars-simulator Star Tours. Looopings ontving het klachtenformulier dat het koppel na afloop heeft ingevuld. De werknemer zou hebben gevraagd of de vrouw blij was met de Europese Unie.



Ongepast

"Daarna volgde er een verhaal over Poetin en dat de westerse wereld een leugen zou zijn. Iedereen is vrij om te stemmen wat hij of zij wil, maar ik vind dit vrij ongepast en bizar. Ik begrijp totaal niet waar dit vandaan komt."



De Nederlandse probeerde het gesprek meermaals af te kappen. "En achter mij ontstond zelfs een rij. Ik begrijp totaal niet waar dit vandaan komt en ik heb me bijzonder ongemakkelijk gevoeld." In de klachtenbrief zette de vrouw ook de naam van het bewuste personeelslid zoals die verscheen op de kassabon. Ze kreeg al snel een excuus van Disney.



Interne evaluatie

"Het beschreven gedrag komt zeker niet overeen met onze standaard en we begrijpen dat deze situatie ongemakkelijk moet zijn geweest voor u", luidt het officiële antwoord. Het verhaal is doorgegeven aan het management "voor interne evaluatie". "Ondanks het feit dat we niet kunnen communiceren over de acties die zullen ondernomen worden, kunnen we u wel garanderen dat dit serieus opgenomen wordt."