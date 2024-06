Legoland Deutschland Resort

Legoland Duitsland ziet overstromingen naderen: Peppa Pig-gedeelte dicht

Attractiepark Legoland Deutschland wordt bedreigd door overstromingen. Rond het Zuid-Duitse pretpark treden rivieren buiten hun oevers door aanhoudende regenval. Dorpen en steden lopen onder water. In de deelstaat Beieren, waar Legoland ligt, braken zondag twee dammen door.

"De situatie blijft de komende dagen spannend", laat Legoland weten in een verklaring op social media. Delen van het district Günzburg staan onder water en moesten geëvacueerd worden. Ook andere delen van de deelstaat zijn getroffen. "Tal van wegen en bruggen zijn afgesloten", benadrukt het management.

Veel medewerkers zijn persoonlijk getroffen. Ondanks de noodtoestand beschouwen de autoriteiten de locatie van het attractiepark nog steeds als veilig: Legoland bevindt zich niet in een overstromingsgebied. Daarom is in overleg met de politiek besloten om de poorten vooralsnog open te houden.



Beperkingen

"Door de ligging kunnen er echter beperkingen zijn op het gebied van attracties." Daarnaast is besloten om het nieuwe Peppa Pig-park naast Legoland tijdelijk te sluiten. In het vakantiedorp van Legoland worden geëvacueerde families uit de regio opgevangen. Directrice Manuela Stone zegt in gesprek te blijven met de crisisteams van de overheid.