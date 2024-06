Puy du Fou

Olympische fakkeltocht gaat dwars door themapark Puy du Fou

De olympische vlam is dinsdag aangekomen in het Franse themapark Puy du Fou. In Frankrijk vinden komende zomer de Olympische Zomerspelen plaats. Traditiegetrouw wordt het evenement voorafgegaan door een fakkeltocht vanuit Olympia in Griekenland. Daarbij kwam de vlam ook terecht in het populaire pretpark.

Er vond een 3 kilometer lange estafette plaats. Duizenden bezoekers konden onder meer zien hoe de vlam werd rondgedragen in de grote arena van de Romeinse voorstelling Le Signe du Triomphe. Puy du Fou had zelf zevenduizend mensen uitgenodigd om erbij te zijn, waaronder vijfduizend schoolkinderen.

Puy du Fou is geen traditioneel attractiepark, maar een park dat volledig draait om historische shows en andere entertainmentbelevingen. De producties staan in het teken van de Franse geschiedenis. Overigens wordt het oude Griekenland niet uitgebeeld in het park.



Openingsceremonie

De vlam zal uiteindelijk aankomen in Parijs, voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen op vrijdag 26 juli. Vervolgens duurt het grootste sportevenement ter wereld tot en met zondag 11 augustus.