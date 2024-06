Efteling

Video: gemeente houdt hangjongeren op afstand met Efteling-muziek

Dankzij Efteling-deuntjes heeft de gemeente Deurne minder last van hangjongeren. In de Brabantse plaats wordt Efteling-muziek gebruikt om hangjeugd weg te houden uit een parkeergarage. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente aan Looopings.

Bij parkeergarage De Wolfsberg, gelegen in het centrum van Deurne, klinkt 's avonds en 's nachts onder meer de beroemde soundtrack van de attractie Carnaval Festival. Door de oorwurm op repeat af te spelen, is het voor jongeren wel heel onaantrekkelijk om in de buurt te blijven.

De methode wordt volgens de voorlichtster al jaren toegepast, maar tot nu toe kwam het initiatief niet in de publiciteit. En de aanpak werkt: Efteling-muziek zou een goede manier zijn om overlast door hangjeugd en daklozen te verminderen. Naast de melodieën uit het sprookjespark draait men ook de iconische Vogeltjesdans.



Amsterdam Centraal

Het is niet voor het eerst dat Efteling-muziek een remedie blijkt te zijn tegen nachtelijke hinder. In 2015 ontdekte een school in Schiedam al dat overlastgevers het hazenpad kiezen bij het horen van pretparkmuziek. Twee jaar later werden Efteling-deuntjes ingezet om ongewenste bezoekers weg te jagen uit treinstation Amsterdam Centraal.