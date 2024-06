Efteling

Bijzondere bouwfoto's: binnenkijken in het nieuwe Efteling Grand Hotel

Dankzij exclusieve foto's kunnen we voor het eerst binnenkijken ín het Efteling Grand Hotel. Tot nu toe moesten we de vorderingen op de bouwplaats volgen achter bouwschuttingen of vanuit de lucht. Efteling-vlogger Niels Kooyman kreeg beelden in handen die een medewerker stiekem maakte, wandelend door de toekomstige hotelruimtes.

Daar moet nog een hoop gebeuren: we zien vooral betonnen wanden, betonnen vloeren en raamkozijnen. Ook liggen er bouwmaterialen op de grond. Sommige muren van het in aanbouw zijnde hotelcomplex worden nog overeind gehouden met behulp van steigerpalen.

Wat verder opvalt, is het uitzicht richting entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Op aanvullende luchtfoto's van dronevlieger Nick Ringelberg zijn de vormen van de kamers al te herkennen. Het Efteling Grand Hotel wordt momenteel verdieping voor verdieping opgebouwd. De opening vindt plaats in 2025.