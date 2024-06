Walibi Holland

Walibi Holland geeft abonnees 50 procent korting op vriendenticket

Abonnementhouders van Walibi Holland mogen iemand meenemen voor de helft van de prijs. Het pretpark lanceert een nieuwe actie voor abonnees: Bring Your Friend. Met een kortingscode is het mogelijk om een ticket te bestellen voor de helft van het reguliere kassatarief.

In plaats van 43,50 euro kost een kaartje dan nog 21,75 euro. De toegangsbewijzen zijn geldig op elke openingsdag tot en met zondag 5 januari, met uitzondering van de Halloween Fright Nights. Walibi waarschuwt dat er een beperkt aantal Bring Your Friend-tickets beschikbaar is.

Abonnees ontvangen hun persoonsgebonden actiecode in hun mailbox. Het bestellen van een entreekaart kan op walibi.nl/verzilveren. De abonnementhouder moet wel aanwezig zijn bij het bezoek. "Dit kan worden gecontroleerd bij de ingang van het park", waarschuwt Walibi.