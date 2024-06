Koninklijke Burgers' Zoo

Stemmen bij de pinguïns: Burgers' Zoo is stemlocatie voor Europese Parlementsverkiezingen

Inwoners van Arnhem kunnen vandaag stemmen onder toeziend oog van pinguïns. Dierentuin Burgers' Zoo is namelijk een officiële stemlocatie voor de Europese Parlementsverkiezingen. Burgemeester Ahmed Marcouch gaf vanochtend het goede voorbeeld.

De burgervader hoopt op die manier zo veel mogelijk stemgerechtigde Nederlanders te stimuleren om hetzelfde te doen. Het stemlokaal in Burgers' Zoo is geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Ook mensen uit andere gemeentes zijn welkom, mits ze een kiezerspas hebben van de gemeente die de stempas heeft uitgegeven.

De stemlocatie is te vinden in het prieeltje grenzend aan het verblijf van de zwartvoetpinguïns, vlakbij de hoofdingang van het Arnhemse dierenpark. Wie komt stemmen, hoeft geen entreebewijs te kopen. Stemgerechtigden ontvangen een gratis parkeerkaart.



Toegangscontrole verplaatst

De toegangscontrole voor de dierentuin zelf is tijdelijk verplaatst tot vlak achter de pinguïns. Marcouch was niet alleen in Burgers' Zoo om te stemmen: hij mocht ook een jonge pinguïn uitzetten in het buitenverblijf, samen met een verzorger.