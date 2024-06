Plopsaqua Mechelen Zennebad

Plopsa krijgt vergunning voor bouwen van derde waterpark in België

De Plopsa Group mag een nieuw waterpark bouwen in België. Na Plopsaqua De Panne (2015) en Plopsaqua Landen-Hannuit (2021) komt er een Plopsa-zwemcomplex in Mechelen. Daarvoor is na zes jaar eindelijk een omgevingsvergunning verleend. Het bouwwerk komt te liggen bij de bestaande Mechelse attractie Technopolis.

Naast een sportief gedeelte, waar bijvoorbeeld scholen en lokale zwemclubs gebruik van kunnen maken, realiseert men een recreatieve zone met Studio 100-figuren Kabouter Plop, Maya de Bij, Samson en Bumba. Dat gebied bestaat onder meer uit een glijbaantoren, een golfslagbad met licht- en geluidseffecten en een wildwaterbaan.

Ook een waterspeeltuin, een peuterpad, bubbelbaden en een buitenzwembad met een ligweide zijn onderdeel van het aanbod. Buurtbewoners mogen met korting naar binnen. Plopsaqua Mechelen vervangt het bestaande zwembad Geerdegemvaart, dat zeer verouderd is. Het is de bedoeling om in september te starten met de bouw, zodat de eerste bezoekers in 2026 een duik kunnen nemen.



Negatief advies

De afgelopen jaren protesteerde een actiecomité tegen het 50 miljoen euro kostende project, uit angst voor het verdwijnen van een bosgebied. Bovendien gaf de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie twee keer een negatief advies. Inmiddels zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de originele plannen.



Zo is het parkeergebouw verplaatst en kwamen er architecturale aanpassingen. De ruimte die het waterpark inneemt, wordt volgens de gemeente tot een minimum beperkt. "Verschillende functies worden samengebracht waardoor een zo klein mogelijke oppervlakte gebruikt wordt." Aan de zuidkant komen geen gebouwen te staan, ook niet in de toekomst. "Dit blijft een groene zone."



Groen scherm

Verder komt er een groen scherm "om onder andere de visuele impact te verminderen". 88 procent van het zogeheten Zennebeemdenbos blijft behouden, zo belooft de gemeente. Het gedeelte dat verdwijnt voor de bouw, wordt dubbel gecompenseerd op Mechels grondgebied. Dat is geen wettelijke verplichting.



Het zorgde voor een positieve beoordeling door het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij. Toch is het actiecomité van plan om in beroep te gaan tegen de vergunning. De organisatie Groene Buffer, die eerder al ruim zevenhonderd bezwaarschriften indiende, wil een beroepsprocedure opstarten.