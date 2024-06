Efteling

Efteling zet Loonsche Land Hotel in de steigers

De Efteling is bezig met groot onderhoud in vakantiepark Loonsche Land. Op dit moment staat de blikvanger van het park, het zes verdiepingen tellende Loonsche Land Hotel, in de steigers. Er vinden bouwkundige werkzaamheden plaats.

Dat meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Tijdens de renovatie blijft het hotel gewoon geopend voor publiek. Beelden van dronevlieger Nick Ringelberg brengen de onderhoudsklus in beeld. Het Loonsche Land Hotel, ontworpen door Karel Willemen, is het hoofdgebouw van het vakantiepark.

Naast 75 hotelkamers huisvest het bouwwerk de receptie en een restaurant. Aan het dak zijn twee gigantische hertengeweien bevestigd, die ook zichtbaar zijn vanuit het attractiepark. Het Loonsche Land opende in 2017, nu zeven jaar geleden.