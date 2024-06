Efteling

Bezoekerslimiet Efteling komt in zicht: 4,9 miljoen reisbewegingen in 2023

De Efteling verwelkomt bijna meer bezoekers dan wettelijk is toegestaan. Het attractiepark in Kaatsheuvel heeft een natuurvergunning voor maximaal vijf miljoen individuele bezoekers per jaar. Die grens komt in zicht: vorig jaar ontving men 4,9 miljoen individuele gasten, blijkt uit nieuwe jaarcijfers.

In januari maakte de Efteling bekend dat seizoen 2023 afgesloten is met een recordaantal van 5,56 miljoen bezoekers. Voor de natuurvergunning wordt echter een andere berekening gehanteerd. Daarvoor meet de Efteling de reisbewegingen van bezoekers. Wie blijft slapen in een Efteling-accommodatie en meerdere dagen naar het park gaat, maakt tijdens dat verblijf slechts één reisbeweging.

Om die reden ligt het reguliere bezoekersaantal een stuk hoger dan het aantal individuele bezoekers. In januari weigerde een woordvoerder nog te zeggen hoeveel unieke bezoekers de Efteling trok in 2023. Hij beweerde toen wel dat er "zeker nog een marge bestaat" tot het maximumaantal van vijf miljoen.



Boete

Nu blijkt dat die marge slechts minimaal is. Het meest recente jaarverslag van de Efteling maakt - op de allerlaatste pagina - melding van 4,9 miljoen individuele bezoekers in 2023, na 4,7 miljoen in 2022. Als 2024 een succesvol jaar wordt, zal de wettelijke limiet van vijf miljoen voor het eerst overschreden worden. Er kan dan een boete opgelegd worden van 20 euro per extra bezoeker.



Wat voor gevolgen de inbreuk precies zal hebben, weet de Efteling zelf ook nog niet. Het management zal erop anticiperen "wanneer er daadwerkelijk grenzen in zicht komen", zegt een voorlichter. "We kijken op dat moment wat dan de meest logische beheersmaatregelen zijn. We zullen uiteraard onze duurzame verantwoordelijkheid nemen."



Boven de wet verheven

Eerder liet de Efteling een ander geluid horen, namelijk dat men een eventuele boete gewoon zal betalen en dat de poorten sowieso open zouden blijven. Dat zorgde toen voor felle kritiek. "Alsof ze boven de wet verheven zijn en de boodschap willen uitdragen dat duurzaamheid belangrijk is, maar niet op mijn rekening", reageerde een oud-manager.



De natuurvergunning houdt verband met de stikstofuitstoot van weggebruikers die met hun auto naar het park komen. De Efteling ligt naast de Loonse en Drunense Duinen, een beschermd Natura 2000-gebied. "We houden zowel bezoeken als bezoekers en de bijbehorende uitstoot goed in de gaten", vult de woordvoerder aan.



Invloedssfeer

Het liefst zou de Efteling een nieuwe natuurvergunning ontvangen. Er is lang geleden al een aanvraag gedaan voor een vergunning met maximaal zes miljoen reisbewegingen. De provincie deelt op dit moment echter geen nieuwe natuurvergunningen meer uit. "Dat ligt buiten onze invloedssfeer."



Buurtbewoners hebben in het verleden al regelmatig geklaagd over de te hoge bezoekersaantallen van de Efteling. De provincie weigerde in eerste instantie in te grijpen omdat de Efteling te veel betekent voor de regio, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid.



Raad van State

Omwonenden kregen gelijk van de rechter, maar de Raad van State zette onlangs een streep door de bezwaren. De reden: de klagers wonen te ver van het park om juridisch gezien aangemerkt te worden als belanghebbenden. Dankzij die uitspraak gaat de Efteling voorlopig vrijuit.