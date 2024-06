Movie Park Germany

Politie hoopt dat bezoekers van Movie Park Germany deze man herkennen

De Duitse politie is op zoek naar een man die onlangs een bezoek bracht aan Movie Park Germany. Hij wordt ervan verdacht een andere pretparkbezoeker bestolen te hebben. De diefstal vond al in maart plaats.

Omdat reguliere opsporingsmethodes niets opleverden, publiceren de autoriteiten nu een foto afkomstig van een bewakingscamera. Het is in Duitsland gebruikelijk om bij kleine vergrijpen uit privacyoverwegingen lang te wachten met het naar buiten brengen van beelden.

De man zou bij een attractie het heuptasje van een jonge vrouw meegenomen hebben. Dat gebeurde tijdens de seizoensstart van het Duitse filmpark op vrijdag 22 maart, tussen 15.40 en 15.50 uur.



Roodharige vrouw

Volgens ooggetuigen werd de persoon in kwestie vergezeld door een roodharige vrouw. Wie informatie heeft over de verdachte in kwestie, kan contact opnemen met de politie van Bottrop.