GroenLinks Haarlem wil groen pretpark laten bouwen, gebaseerd op Franse trekpleister

Als het aan de lokale GroenLinks-fractie in Haarlem ligt, wordt in Noord-Holland binnenkort een nieuw ecologisch attractiepark gebouwd. Raadslid Melissa Oosterbroek bracht onlangs een bezoek aan Terra Botanica, een groene trekpleister in het westen van Frankrijk. Dat inspireerde haar om een vergelijkbaar concept te opperen voor Spaarnwoude Park.

Spaarnwoude Park is een recreatiegebied tussen Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam. Terra Botanica ligt in Angers, een zusterstad van Haarlem. Men combineert er pretparkattracties als een trein, een monorail, een 4D-bioscoop en een boottocht met planten en natuur.

Er komen jaarlijks zo'n 500.000 bezoekers. In een Facebook-bericht noemt Oosterbroek het park "een geweldige must-see". "Ik heb wel wat ideeën meegenomen", aldus de politica. "Ik denk dat we ook wel zo'n botanisch pretpark in Spaarnwoude kunnen realiseren." Hoe ze dat voor elkaar denkt te gaan krijgen, zegt ze er niet bij.