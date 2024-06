Efteling

Foto's: opvallende filmopnames in Sprookjesbos Efteling

In de Efteling vinden vandaag opnames plaats voor een internationale marketingcampagne. Er is onder andere gefilmd in het Sprookjesbos, bij het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes. Voorbijgangers konden daar twee personen in de bosjes zien liggen.

Een meisje en een vrouw, allebei in het rood gekleed, lagen er in het groen. Naast hen was voor de gelegenheid een grote Efteling-paddenstoel neergezet, omringd door kleinere paddenstoelen. De filmcrew had opvallend veel apparatuur meegebracht, waaronder meerdere lampen.

De opnamelocatie was afgeschermd met dranghekken. Ook stond er een viertalig waarschuwingsbord voor passanten. "Op dit moment worden hier beeld- en geluidsopnames gemaakt", viel daarop te lezen. "Wil je liever niet in beeld komen? Houd dan afstand van de filmploeg."