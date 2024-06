Efteling

Foto's: eerste nieuwe Gondoletta-boot gespot in de Efteling

De Efteling is van plan om de veertig boten van de Gondoletta binnenkort te vervangen. In de Siervijver ligt nu alvast één nieuw vaartuig, afkomstig van attractiebouwer Intamin. Bijzonder is dat de boot een andere indeling heeft: opvarenden komen niet achter elkaar, maar tegenover elkaar te zitten.

Het aantal zitbanken per boot stijgt van drie naar vier. Dat komt de capaciteit van de attractie ten goede. De eerste en derde bank zijn omgedraaid, zodat er twee aparte zithoekjes ontstaan. Het exemplaar dat nu in het water ligt, is nog niet volledig opgebouwd. We zien bovendien alleen nog de basis en het dak, zonder decoraties.

Looopings kon vorig jaar al melden dat er plannen waren voor nieuwe Gondoletta-boten. Een woordvoerder bevestigt nu dat de komende tijd getest zal worden met de nieuwe boot, inclusief de aangepaste indeling. "Zo kunnen er twee gezinnen in een boot plaatsnemen."



Buiten openingstijd

De tests vinden voorlopig plaats buiten openingstijd. "Dus er gaan nog geen gasten in. Of deze boot uiteindelijk gebruikt gaat worden, zal even afwachten zijn. De testboot is niet gedecoreerd." Op de openbare onderhoudskalender van het park wordt de Gondoletta momenteel nog niet genoemd.