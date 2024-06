Efteling

Oud-directeur Efteling stopte juist met Te Land Ter Zee En In De Lucht: 'Heeft niets met de Efteling te maken'

Het is niet verstandig dat de Efteling weer in zee is gegaan met het tv-programma Te Land Ter Zee En In De Lucht. Dat denkt voormalig commercieel directeur Reinoud van Assendelft de Coningh, die de samenwerking met de tv-show in de jaren negentig juist stopzette. Het platte amusement van Te Land Ter Zee staat immers in schril contrast met de sprookjeswereld van de Efteling, legt hij uit.

In de jaren tachtig was het bekende programma kind aan huis in de Efteling. Van Assendelft de Coningh kwam in dienst in 1990. "Eén van de eerste dingen die ik deed, is stoppen met Te Land Ter Zee", vertelt hij aan Looopings. "Ik vond dat het niets met ons product te maken had. Wij wilden ons veel meer gaan concentreren op sprookjes, in het openingsjaar van het Volk van Laaf."

De Efteling was destijds 200.000 gulden per jaar kwijt aan de organisatie van het tv-spektakel. Hoe werd er gereageerd toen de marketingman de stekker eruit trok? "Tv-producent René Stokvis was logischerwijs not amused, maar binnen de Efteling is er nauwelijks commentaar op gekomen. Iedereen dacht: dit is een gesloten boek, we gaan terug naar de sprookjes."



Gerard Joling

Opvallend genoeg maakte Te Land Ter Zee dit jaar juist een comeback in de Efteling, met Ruben Nicolai en Gerard Joling als presentatoren. Laatstgenoemde zorgde tijdens de opnames voor heel wat platte humor en onderbroekenlol. Hoe kijkt Van Assendelft de Coningh ernaar? "Als ik foto's en filmpjes voorbij zie komen, denk ik: hartstikke leuk allemaal, maar doe dat in een willekeurige vijver, niet in die mooie Efteling. Het heeft niks met het mooie product, het merk en de identiteit van de Efteling te maken."



De oud-Efteling-directeur was eerder de directeur van een schouwburg. "En de Efteling beschouwde ik als het grootste theater van Nederland. In die sfeer van cultureel erfgoed wilde ik de Efteling-promotie aanvliegen." Met minder plat vermaak? "Laten we zeggen: met wat meer diepgang op het gebied van sprookjes."



Niet nodig

Zou de reclame voor de Efteling in het programma niet ook kunnen zorgen voor extra bezoekers? "Het komt in augustus en september op tv, dan heeft de Efteling de extra aandacht niet nodig. Ik heb er natuurlijk niks meer over te zeggen, maar de Efteling zit nog wel heel erg in mijn hart. Als ik daar had gezeten, had ik het niet gedaan."