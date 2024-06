Kermis

Man achter kermismeme 'okay let's go' duikt tien jaar later weer op

Wie TikTok gebruikt, heeft hem ongetwijfeld al meermaals voorbij zien komen: een jonge knul die dolenthousiast "okay let's go" in de microfoon roept, terwijl hij een Lego-kermisattractie bestuurt. Tien jaar later duikt de internetheld plotseling weer op, namelijk op een Brabants hardstylefestival.

De iconische beelden, die regelmatig viral gaan en gebruikt worden in andere TikTok-filmpjes, zijn afkomstig uit een tv-uitzending van Man Bijt Hond uit 2014. Kijkers zagen tiener Joury Raaphorst praten over zijn kermisliefde, samen met Turbo Polyp-superfan Maikel van Hoof.

Inmiddels zijn we tien jaar verder en is Raaphorst nog steeds gek op kermissen. Afgelopen weekend kreeg hij de kans om opnieuw achter de microfoon plaats te nemen, dit keer bij de Break Dance van exploitant Marc Leek. De attractie stond op het terrein van hardstyle- en hardcorefestival Intents in Oisterwijk, waar Raaphorst te gast was.



Herbeleven

De officiële socialmedia-accounts van Intents besloten de gepassioneerde kermisfan in de schijnwerpers te zetten. Speciaal voor festivalbezoekers nam Raaphorst plaats achter het knoppenpaneel van de attractie om zijn viral jeugdmoment te herbeleven. Via Instagram en TikTok zijn de video's al miljoenen keren bekeken.