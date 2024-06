Efteling

Efteling zaterdag uur eerder open, maar attracties gaan vroegtijdig dicht

De Efteling hanteert komend weekend andere openingstijden dan gebruikelijk. Normaal gesproken kunnen bezoekers tot sluitingstijd aansluiten in wachtrijen voor attracties. Vanwege een evenement is dat op zaterdag 8 juni niet mogelijk. Ter compensatie gaan de poorten 's ochtends wel een uur eerder open: om 09.00 uur in plaats van 10.00 uur.

"In verband met een evenement sluiten alle attracties en horecalocaties om 18.00 uur", valt te lezen op de openingskalender van de Efteling. "Houd er rekening mee dat wachtrijen hierdoor eerder sluiten en dat het niet mogelijk is om een restaurant na sluitingstijd te reserveren."

Als er bij een attractie een wachttijd van een uur staat, zal de ingang bijvoorbeeld al om 17.00 uur afgesloten worden. Het park moet op tijd leeg zijn voor een groot evenement van een externe partij. Internetprovider TriNed heeft het attractiepark afgehuurd van 20.00 tot 00.00 uur.



Tegoed

Met een speciale jubileumavond wordt het 25-jarig bestaan van TriNed gevierd. Klanten konden voor 17,50 euro per persoon maximaal zes kaarten aanschaffen, inclusief een tegoed van 8 euro voor horecagelegenheden en souvenirwinkels. Parkeren is gratis. Alle tickets zijn inmiddels uitverkocht.