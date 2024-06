Efteling

Bijzondere trouwfoto's uit de Efteling: vrachtwagen in het attractiepark

Een pasgetrouwd stel heeft de kans gekregen om een wel heel bijzondere trouwreportage te maken in de Efteling. De vrouw van Erik van Merode bezit haar eigen vrachtwagen. Bij zeer hoge uitzondering kreeg het Kaatsheuvelse koppel toestemming om de vrachtwagen mee te nemen bij het schieten van trouwfoto's.

Zo verscheen de blauw-roze truck van Wendy de Leeuw (27) bij Symbolica, Baron 1898, de Python en het Efteling Theater. Normaal gesproken willigt de Efteling dergelijke verzoeken niet in. Nu werd voor één keer een uitzondering gemaakt, mede omdat Van Merode (30) zelf in het attractiepark werkt.

"Toen we hoorden dat het mocht, sprongen we natuurlijk een gat in de lucht", vertelt Van Merode aan Looopings. "We wilden sowieso een fotoshoot doen in de Efteling. Mijn vrouw, die vrachtwagenchauffeuse is, kwam op het idee om de Efteling-foto's te combineren met haar eigen vrachtwagen."



Lege trein

Het maken van de reportage gebeurde 's ochtends vóór openingstijd, zodat andere bezoekers er geen last van ondervonden. Bij de Baron werd zelfs gezorgd voor een lege trein die op het juiste moment naar beneden dook. De twee zeggen de Efteling en de fotograaf - Slashley Photography - enorm dankbaar te zijn.