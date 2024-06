Efteling

Stoomtrein Efteling stopt voorlopig niet in Ruigrijk door werkzaamheden

Efteling-bezoekers kunnen de Stoomtrein voorlopig niet gebruiken als vervoersmiddel. Wie een ritje maakt in de nostalgische attractie maakt momenteel verplicht een volledige ronde. In verband met werkzaamheden is één van de twee stations, Station de Oost in Ruigrijk, buiten gebruik.

De trein rijdt vooralsnog wel, maar passagiers kunnen alleen in- en uitstappen op Station Marerijk bij Droomvlucht. Bij het station in Ruigrijk wordt sinds woensdag 22 mei gewerkt aan het dak. Er zijn steigers neergezet. Naar verwachting duurt het groot onderhoud tot en met vrijdag 21 juni.

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni staat de Stoomtrein volledig stil. "Tot die tijd rijden we alleen een volledige ronde vanuit Station Marerijk", bevestigt een woordvoerder. Overigens is de attractie - los van het opknappen van het dak - ook regelmatig gesloten om een andere reden: de ketel van locomotief Trijntje moet wekelijks schoongemaakt worden.



Onderhoudskalender

Op dit moment zijn er geen andere locomotieven in bedrijf, waardoor de Efteling de trein eens per week een dag lang moet missen. De onderhoudskalender geeft aan dat de Stoomtrein bijvoorbeeld vandaag - vrijdag 7 juni - en woensdag 12 juni niet zal rijden.



Het is de bedoeling om de treinen van de Efteling Stoomtrein Maatschappij binnenkort elektrisch te maken, zodat problemen met de stoomketels tot het verleden behoren. Een bijkomend voordeel is dat er minder stikstof wordt uitgestoten door het verdwijnen van de aandrijving op steenkool.