Walibi Holland

Dit jaar geen bierfeest in Walibi Holland: Eddie's Foute Party gaat niet door

Eddie's Foute Party in Walibi Holland krijgt geen vervolg. Het pretpark kiest ervoor om komend najaar geen bierfeest te organiseren. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. In september 2022 stond het Walibierfest op het programma, in september 2023 gevolgd door een variant gepresenteerd door halloweengezicht Eddie de Clown.

Het evenement deed het vorig jaar een stuk beter dan in 2022, maar toch was van een doorslaand succes geen sprake. "Om het enigszins rendabel te laten zijn, zouden we moeten opschalen", vertelt een woordvoerder. Dat wordt lastig, gezien de tegenvallende kaartverkoop.

"En opschalen betekent ook meer mensen, meer volume, dan is er een andere locatie nodig dan het BizNiz Center. Veel geschikte plekken zijn in die periode niet beschikbaar omdat we bezig zijn met de opbouw van Halloween. Tenten neerzetten zou kunnen, maar dan krijg je weer een heel ander kostenplaatje." Die optelsom heeft het Walibi-management doen besluiten om het bierfeest te schrappen.



Extra weekend

Wel duren de populaire Halloween Fright Nights dit jaar langer dan gebruikelijk: er wordt een extra weekend aan toegevoegd. Het evenement vindt in 2024 plaats op zaterdag 5 en zondag 6 oktober, zaterdag 12 en zondag 13 oktober, zaterdag 19 en zondag 20 oktober, vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober en donderdag 31 oktober tot en met zondag 3 november.