Kinderpretpark Julianatoren

Kriebelweken in Julianatoren: pretpark verwelkomt reusachtige insecten

Bezoekers van de Julianatoren in Apeldoorn kunnen deze maand reusachtige insecten ontdekken. In het Gelderse kinderpretpark vinden tot en met eind juni de zogenoemde Kriebelweken plaats, als onderdeel van voorjaarsevenement Het Grote Lentefestijn.

Verschillende enorme insecten hebben hun intrek genomen in het bosgebied achteraan het park. "Deze gigantische kriebelbeesten zijn niet alleen adembenemend om te zien, maar ze komen ook tot leven met beweging en geluid", laat de Julianatoren weten.

Kinderen kunnen een "educatieve zoektocht" doen. Verder presenteert Cas de Ranger de interactieve Kriebelkwis in het theater, samen met Meneer Kaasgaaf en Mevrouw Suikerspin. Dezelfde insecten streken eerder neer in Burgers' Zoo en Avonturenboerderij Molenwaard. Julianatoren had in september vorig jaar nog dinosaurussen over de vloer.