Gevaar is geweken: ontsnapte bonobo Ouwehands Dierenpark terug in verblijf

De bonobo die gisteren ontsnapte uit zijn verblijf in Ouwehands Dierenpark maakt het goed. Dat meldt de dierentuin in Rhenen in een persverklaring. Het jonge dier werd aangetroffen in een bosgebied naast het park. Met behulp van een verdoving lukte het om de mensaap terug te brengen naar zijn onderkomen.

De aap was al snel buiten het park, omdat het bonoboverblijf zich aan de rand van het terrein bevindt. Ondertussen werd het dierenpark deels afgesloten voor publiek. Mensapen kunnen immers gevaarlijk zijn.

"De focus lag direct op veiligheid voor parkgasten en personeel en het veilig terugbrengen van het dier in zijn verblijf", aldus Ouwehands. "Het dier werd snel gelokaliseerd door een team van dierverzorgers en een dierenarts en kon daarna verdoofd worden."



Doodschieten

Men gaat onderzoeken hoe de bonobo kon ontsnappen. DierenPark Amersfoort moest in 2020 twee ontsnapte chimpansees doodschieten omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Dat was in dit geval ook noodzakelijk geweest als de bonobo de bebouwde kom had betreden. Zo ver kwam het dus niet.



Ouwehands Dierenpark liet zaterdag weten dat er nooit eerder een dier uit het park ontsnapt is. Dat is feitelijk onjuist. Zo ontsnapten in de jaren vijftig en zestig zeer regelmatig wasberen uit de dierentuin. In 1957 verloor Ouwehands een zwarte zwaan ter waarde van 500 gulden. Verder moesten in 1981 drie leeuwinnen doodgeschoten worden na een ontsnapping, maar zij bleven wel in het park.