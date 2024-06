Kermis

Nieuwe kermishype? Na piemelknuffels nu ook borstenknuffels

De populaire piemelknuffels op de kermis krijgen concurrentie. Naast pluchen fallussen in alle soorten, kleuren en maten bestaan er nu ook borstenknuffels. Ze zijn nog niet zo wijdverspreid als de mannelijke tegenhangers, maar hier en daar maken ze al wel hun opwachting.

Zo kan er momenteel naar opvallende knuffelboezems gegrepen worden op de Sinksenfoor in Antwerpen, één van de grootste kermissen in België. Vanwege de omvang en het gewicht zijn ze wel lastiger te pakken te krijgen in grijpautomaten.

De prijzen bestaan uit een rechthoekig vlak in een witte huidskleur, met daarop een borstpartij voorzien van opvallend grote roze tepels. In tegenstelling tot bij de jongeheren bevatten de zachte voorgevels geen snoezig gezichtje.



Christelijke partijen

Ondanks aanhoudende protesten van met name christelijke partijen zijn de pluizige piemels sinds vorig jaar niet aan te slepen op Nederlandse en Belgische kermissen. Vooral vrouwelijke bezoekers lopen ermee weg. Het idee is dat de aaibare bustes met name het mannelijke publiek kunnen bekoren. Er hebben nog geen partijen tegen geprotesteerd.