Ouwehands Dierenpark Rhenen

Aap ontsnapt uit Ouwehands Dierenpark: deel van dierentuin ontruimd

Een deel van Ouwehands Dierenpark is vanmiddag ontruimd vanwege de ontsnapping van een mensaap. Rond 13.30 uur wist een jonge bonobo uit zijn verblijf te komen. Het dier heeft de dierentuin in Rhenen inmiddels verlaten. Medewerkers proberen hem nu te vangen met behulp van een verdovingsgeweer.

"We moesten allemaal naar binnen en nu zijn wij opgesloten in het speelparadijs", schrijft bezoeker Rita ter Velde op Facebook. Volgens haar zijn er ook files ontstaan door de ontsnapte aap. "Mensen mogen de parkeerplaats niet op want aan die kant zit hij." De locatie bevindt zich in de buurt van sportvereniging Candia.

Mensapen kunnen gevaarlijk zijn voor mensen. Ouwehands laat in een verklaring weten dat het dier inmiddels gelokaliseerd is in een bosgebied. "Het park is open. Een klein gedeelte is afgezet, de veiligheid voor de gasten wordt nauwlettend in de gaten gehouden."



Planckendael

De politie werkt mee aan de operatie. Ook de burgemeester is op de hoogte gesteld. Het huidige buitenverblijf van de bonobo's werd geopend in 2022, nadat de apen eerst een jaar binnen zaten. In de Belgische dierentuin Planckendael ontsnapte twee jaar geleden nog een bonobo. Dat voorval liep goed af.