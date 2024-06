Attractiepark Toverland

Toverland-show Aqua Bellatores wordt weer opgevoerd, 24 dagen na ongeluk

Parkshow Aqua Bellatores staat weer op het programma in Toverland. De openluchtvoorstelling in entreegebied Port Laguna werd 24 dagen niet vertoond vanwege een merkwaardig ongeval. Op woensdag 8 mei vielen de acteurs van het podium door een enorme vloedgolf.

Drie personen raakte dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. De golf is een effect in de show, maar door een technisch mankement kwam er te veel water tegelijkertijd naar beneden.

Toverland gaf afgelopen week al aan dat de slachtoffers goed herstellen. Sinds vandaag wordt Aqua Bellatores weer meermaals per dag opgevoerd, al ontbreekt er nog wel een acteur. Er zijn dit weekend shows om 12.00, 14.00 en 16.00 uur. Toverland is toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uur. In het hoogseizoen zal de productie vaker te zien zijn.



Zwarte balk

Om herhaling te voorkomen, is het podium aangepast. Op het speelvlak werd een zwarte balk gemonteerd waar de spelers zich aan kunnen vastgrijpen als het water naar beneden komt. Verder veranderde het concept van de show niet. Het verhaal draait om een havenstadje dat geteisterd wordt door kwaadaardige watermagiërs.