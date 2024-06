Walibi Holland

Foto's: cocktails, Starbucks en wereldkeukens in nieuw Walibi-restaurant Yummy Tummy

Walibi Holland heeft vandaag het nieuwe restaurant Yummy Tummy geopend voor publiek. Bezoekers kunnen er terecht voor gerechten uit de Aziatische, Griekse, Mexicaanse en Italiaanse keuken. Bovendien kwam er een bar met onder andere cocktails, limonade en Starbucks-koffie.

Vier counters zijn vormgegeven als foodtrucks op een festival, met de namen Liu Liu Liu Asian Soul Food, Filos Greek Kitchen, Vamos Mexican Flavours en Allora Italian Food. Na het afrekenen ontvangen bezoekers een buzzer, die gaat piepen als een bestelling klaarstaat.

Het aanbod van Liu Liu Liu bestaat uit noedels, samosa's - driehoekige pasteitjes - en Koreaanse gefrituurde kip. Bij Filos worden friet, gyros, wraps en salades geserveerd. Vamos verkoopt nacho's en salades. Bij Allora staan pizza's, schiacciata's - Italiaans breekbrood - en salades op het menu.



Mojito

Het horecacomplex is de vervanger van het verouderde restaurant Club W.A.B. De hoofdruimte werd grotendeels roze, met heel veel lampen en nepplanten. Het bargedeelte oogt groen. Naast koffie, frisdrank, bier en wijn schenkt men er vier soorten cocktails (mojito, sex on the beach, pornstar martini en margarita) en vier soorten limonade (citroen, grapefruit, passievrucht en watermeloen).



Ook zijn er cakes en brownies verkrijgbaar. Dankzij grote ramen kijken bezoekers uit over de Main Street en over het plein met draaimolen Merrie Go'Round. Op twee plekken kan zelf frisdrank getapt worden met een herbruikbare statiegeldbeker. De automaten bevatten Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta en Fuze Tea.



Play Ground

Yummy Tummy hoort bij het recent vernieuwde parkdeel Play Ground, waar bijvoorbeeld boomerang coaster Speed of Sound en zweefmolen Super Swing staan. Het speelgoedthema van Play Ground komt in het restaurant niet direct terug, al wordt ook hier gebruikgemaakt van een speelse stijl met felle kleuren. De officiële opening vindt plaats op zaterdag 15 juni.