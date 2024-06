Disneyland Paris

Video: publiek loopt weg tijdens nieuwe Alice in Wonderland-show in Disneyland Paris

De nieuwe Alice in Wonderland-show van Disneyland Paris kan niet alle bezoekers bekoren. Het gebeurt regelmatig dat een deel van het publiek vroegtijdig opstapt, terwijl de voorstelling nog bezig is. Opvallend veel toeschouwers kiezen ervoor om halverwege de show weg te lopen.

Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland ging afgelopen weekend in première in het Theater of the Stars in het Walt Disney Studios Park. Normaal gesproken staan nieuwe Disney-shows garant voor flinke wachtrijen en volle theaters. In dit geval blijft de showarena enkele dagen na de start regelmatig halfleeg.

Door werkzaamheden is de capaciteit van het Studios Park momenteel beperkt. Via borden en de officiële Disneyland-app worden bezoekers gewaarschuwd dat het om die reden behoorlijk druk kan worden. Toch lukt het ondanks de drukte niet om het theater vol te krijgen. Dat een groot aantal gezinnen de show niet interessant genoeg vindt om tot het einde te blijven zitten, is ook geen goed teken.



Dure marketingcampagne

Het roept vragen op over de populariteit van de productie, die de laatste paar weken intensief gepromoot wordt. Disneyland Paris lanceerde een dure marketingcampagne met onder meer reclameborden in Parijs en tv-commercials. Zelfs bij de ingang van het nabijgelegen Disneyland Park staat nu een groot reclamebord om passanten te wijzen op de Wonderland-show in het andere park.



Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland geeft een moderne wist aan de bekende Disney-animatiefilm uit 1951, waarbij Alice en de Hartenkoningin een muzikale strijd met elkaar aangaan. Ze krijgen gezelschap van onder meer dansers en stuntfietsers. Het decor bestaat uit aangeklede zeecontainers.



Vacatures

Het is de bedoeling dat de voorstelling de komende jaren blijft draaien. Online staan al vacatures voor BMX-rijders die van februari tot en met september 2025 beschikbaar moeten zijn.