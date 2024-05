Attractiepark Toverland

Toverland zoekt scare actors met speciale talenten: 'Vuurspuwen, steltlopen of jodelen'

Toverland is weer gestart met de jaarlijkse zoektocht naar scare actors voor de Halloween Nights. Iedereen mag zich aanmelden, maar in het aanmeldformulier wordt expliciet gevraagd om eventuele "speciale vaardigheden" als vuurspuwen, steltlopen of jodelen.

"Heb je een uniek talent, laat dit dan tijdens de audities zien", zegt entertainmentmanager Luke Verhoeven erover. Zulke vaardigheden kunnen van pas komen tijdens het castingproces: Toverland moet zeer uiteenlopende rollen zien te vullen. "We zetten deze talenten graag in."

Als voorbeelden van bijzondere bekwaamheden noemt Toverland "jongleren, vuurspuwen, steltlopen, acrobatiek, jodelen, grunten, gitaar spelen of viool spelen". In totaal zoekt Toverland zo'n 150 acteurs. Acteerervaring is niet nodig: iedereen met een passie voor griezelen en acteren is welkom.



Generale repetitie

De Halloween Nights vinden in 2024 plaats op dertien avonden tussen 5 oktober en 9 november. Acteurs moeten op minimaal tien dagen beschikbaar zijn. Verder is er een generale repetitie op woensdag 2 oktober.



Er zijn audities op vrijdag 30 augustus, donderdag 5 september en zaterdag 7 september, in de middag en avond. Aanmelden kan via een pagina op de officiële website van Toverland. De minimumleeftijd is 18 jaar.