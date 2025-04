Freizeitpark Plohn

Nieuwe wild swing geopend door paashaas en Jack Sparrow

De opening van een nieuwe wild swing in een Duits pretpark werd bijgewoond door enkele excentrieke figuren. Freizeitpark Plohn nam afgelopen week de 12 meter hoge schommelattractie Aqualuna & die Wunschschaukel in gebruik. Bij de openingsceremonie was niet alleen de naamgeefster - zeemeermin Aqualuna - aanwezig.

Ze kreeg gezelschap van parkmascotte Plohni, de paashaas en een cosplayer die de dronken piraat Jack Sparrow uit Pirates of the Caribbean nadeed. De wild swing bevindt zich in het hart van een waterpartij, omringd door houten bruggen en rotsen.

Het attractietype van fabrikant ART Engineering is de laatste jaren opvallend populair bij regionale parken: steeds meer Europese bestemmingen zetten een exemplaar neer. Enkele dagen geleden opende nog een variant in het Duitse Fort Fun Abenteuerland.



Grootste investering

Volgend jaar viert Freizeitpark Plohn het dertigjarig bestaan met een nieuwe attractie van 11,5 miljoen euro, de grootste investering sinds de opening van het park. Dat wordt een 535 meter lange multi-launch water coaster van de Duitse leverancier Mack Rides.