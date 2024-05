Efteling

Hier komt het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt te liggen

De Efteling werkt achter de schermen aan de komst van een nieuw sprookje in het Sprookjesbos: De Prinses op de Erwt. Piketpaaltjes in de bosjes verraden waar het sprookjestafereel gerealiseerd zal worden, namelijk in de buurt van het toekomstige Efteling Grand Hotel.

Het gaat om een stuk bosgebied gelegen tussen de holle boom van de Trollenkoning (1988) en de put van Vrouw Holle (1952). Naast de Trollenkoning zijn recentelijk piketpaaltjes verschenen. Vermoedelijk laat een officiële aankondiging van de Efteling niet lang meer op zich wachten.

Looopings kon eind vorig jaar al melden dat De Prinses op de Erwt toegevoegd zou worden aan het Sprookjesbos, als 31e uitbeelding. Er is bewust gekozen voor een sprookje over slapen, in lijn met het nieuwe Efteling Grand Hotel. Dat bouwwerk van zeven verdiepingen verrijst momenteel pal naast het Sprookjesbos.